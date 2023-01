Benito Raman également poussé vers la sortie à Anderlecht

Les Mauves vont devoir se reconstruire lors de ce mercato d'hiver.

Le grand ménage a déjà commencé à Anderlecht, sur et en dehors du terrain. Exit Peter Verbeke, le directeur sportif, en interne. Sur le terrain, Anouar Ait El Hadj a déjà fait ses adieux et devrait être très rapidement suivi par Fabio Silva et même la pépite de Neerpede, Julien Duranville. Wesley Hoedt et Hendrik Van Crombrugge sont d'ores et déjà écartés par le club.

Comme l'avait déclaré Brian Riemer : "Nous sommes une équipe en construction en ce moment. Il est certainement possible que quelques joueurs quittent le club cet hiver."

Selon Het Laatste Nieuws, deux autres départs s'ajouteront à la liste cet hiver : ceux de Benito Raman et Killian Sardella. Le premier s'est montré utile en marquant un doublé face à Zulte-Waregem mais, malgré son implication sur le terrain, n'aurait toujours pas convaincu et serait poussé vers la sortie. Killian Sardella, qui joue le plus souvent avec les RSCA Futures depuis le début de la saison et ne serait pas dans les plans de Riemer.