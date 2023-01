Cité à Anderlecht, Yorbe Vertessen intéresse un autre club belge

Yorbe Vertessen est cité en Belgique lors de ce mercato : l'attaquant belge du PSV Eindhoven était une piste pour le RSCA dans le cadre de l'arrivée de Silva, mais c'est un autre club belge qui tiendrait la corde.

Alors que Fabio Silva devrait être prêté au PSV Eindhoven par Wolverhampton, il était tout naturel de suggérer qu'un certain Yorbe Vertessen (22 ans) puisse lui succéder au RSC Anderlecht. Mais cette piste semble très froide, alors qu'un autre club de D1A s'intéresse au buteur belge du PSV : l'Antwerp. Le média néerlandais Algemeen Dagsblad annonce ce mardi que le club de Mark Van Bommel serait sur le coup.

L'Antwerp veut en effet se renforcer au poste de 9 suite au départ de Michael Frey pour Schalke 04, et veut revenir sur le duo de tête en seconde partie de saison. Vertessen est en manque de temps de jeu cette saison, avec seulement 7 matchs en Eredivisie et aucun but inscrit. Des discussions pourraient être entamées rapidement.