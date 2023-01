Genk voit son jeune attaquant partir vers l'Allemagne

Genk aurait trouvé un accord avec Hambourg pour le transfert d'Andras Nemeth.

Selon BILD et Het Laatste Nieuws, Andras Nemeth (20 ans) devrait quitter le Racing Genk et rejoindre Hambourg, qui évolue en 2.Bundesliga. L'attaquant hongrois passe actuellement ses tests médicaux. Genk devrait toucher 1 million d'euros dans l'opération et bénéficierait d'un pourcentage à la revente.

Arrivé à l'âge de 14 ans à Genk, Nemeth avait fait ses premiers pas avec l'équipe première la saison dernière. Entrant dans les plans de Wouter Vrancken lors de la première partie de cette saison (16 matchs, 1 but et 2 assists), il avait refusé de prolonger son contrat - expirant en juin prochain - et avait été relegué dans le noyau B. Il avait également fait ses débuts avec l'équipe nationale hongroise, marquant contre le Luxembourg en novembre dernier.

Après Mika Godts et Sekou Diawara, Genk perd donc à nouveau la main sur un jeune joueur prometteur.