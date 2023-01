Officiel : Genk se sépare d'un attaquant, qui rejoint l'Allemagne

Andras Nemeth n'aura pas réussi à s'imposer au Racing Genk, et quitte le club où il a été formé.

Produit du centre de formation du KRC Genk qu'il avait rejoint en 2016 depuis sa Hongrie natale, Andras Nemeth (20 ans) quitte le Limbourg et la Belgique. Genk a officialisé son départ pour Hambourg ce vendredi. Nemeth signe un contrat jusqu'en 2026 au HSV, qui évolue actuellement en 2.Bundesliga.

L'attaquant hongrois comptait 15 matchs cette saison en D1A, pour un but et 2 passes décisives. Au total, il n'aura pu jouer que 21 matchs pour Genk, inscrivant 3 buts. Nemeth est toutefois international hongrois (une cap, un but) et vu comme un joueur très prometteur, estimé à 2 millions d'euros au moment de son départ.