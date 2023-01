Sacha Kljestan se voit revenir à Bruxelles : "Je veux aider le club, mais pas tout de suite"

Sacha Kljestan, jeune retraité, est très attristé de l'état dans lequel se trouve "son" Sporting d'Anderlecht.

Après la défaite face à Zulte Waregem, Kljestan et quelques anciens de son époque tels que Silvio Proto ou Andy Najar s'étaient exprimés, à mi-chemin entre l'humour et la consternation, en évoquant un retour au RSCA. Sacha Kljestan avait ensuite répondu à un supporter sur Twitter en assurant qu'il aimerait revenir au club accompagné d'anciens qui ont "l'ADN du club".

Cette fois, l'Américain, fraîchement retraité, a été interviewé par Het Nieuwsblad et a confirmé cette envie...mais pas dans l'immédiat. "Bruxelles est la ville pour laquelle je me vois faire déménager ma famille depuis Los Angeles", déclare Kljestan. "Je veux aider mon club. Je vois les changements nécessaires pour rendre à Anderlecht sa grandeur. Mais je ne me sens pas prêt à prendre un rôle exécutif dans l'immédiat".