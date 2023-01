Un retour au pays pour Daam Foulon?

Actif en Serie B, Daam Foulon pourrait profiter du mercato hivernal pour effectuer son retour en Pro League.

Un retour au pays, deux ans et demi après pour Daam Foulon? Le latéral gauche de 23 ans est en tout cas sur les tablettes d'un club de Pro League, selon les informations du Laatste Nieuws: le KV Courtrai qui aimerait le rapatrier dès cet hiver pour renforcer son flanc gauche.

Formé à Anderlecht, Daam Foulon avait découvert la Pro League sous les couleurs de Waasland-Beveren, avant de filer à Benevento en septembre 2021. En un peu plus de deux ans, le latéral gauche a disputé 70 rencontres en Italie, pour un but et quatre assists. D'abord en Serie A, puis en Serie B.