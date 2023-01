🎥 Leicester au petit trot face à une D4, Tielemans loupe un penalty

Sur le terrain en ce début d'après-midi outre-Manche, Leicester alignait trois Diables Rouges : Youri Tielemans, Timothy Castagne et Wout Faes.

Dans une rencontre peu palpitante, les Foxes ont peiné à trouver la faille. Tielemans a hérité d'un penalty en début de seconde mi-temps, mais a frappé sur le poteau.

Tielemans misses from the spot 🤯 #EmiratesFACup pic.twitter.com/qkRo2Dsz7P

Excepté ce loupé, l'ancien d'Anderlecht et de Monaco a réalisé une bonne prestation. Faes et Castagne ont joué les 90 minutes, Dennis Praet est monté au jeu à la 63e à la place de James Maddison.

Leicester s'est finalement imposé et par conséquent qualifié sur un joli but d'Iheanacho à la 68e.

🇳🇬 @67Kelechi ❤️'s the FA Cup 🇳🇬



The @LCFC man makes it 17 goals in just 23 #EmiratesFACup appearances 🙌 pic.twitter.com/rMSPNNncP5