Kyan Vaesen fait déjà oublier Lyle Foster à Westerlo : "Je n'avais pas trop à me focaliser sur le but"

Auteur d'un doublé, l'attaquant de 21 ans fait déjà oublier son prédécesseur au Kuipje.

Et si Westerlo avait déjà trouvé le remplaçant idéal de Lyle Foster sans se jeter sur le marché des transferts ? Majoritairement placé sur le banc en début de saison, Kyan Vaesen était titulaire et a inscrit un superbe doublé lors de la victoire 2-0 des siens contre Malines, ce samedi. "Je savais que j'aurais peut-être ma chance pour ce match, car j'ai gagné la confiance des entraîneurs. Mon but premier était d'apporter ma contribution dans le jeu et dans la construction des occasions. Quand vous faites cela correctement, les buts suivent automatiquement."

Les Campinois ont principalement attaqué via les flancs, ce qui a obligé le joueur de 21 ans à se placer parfaitement dans la surface. "Les mouvements devant le but et les courses sont des choses sur lesquelles je passe beaucoup de temps à l'entraînement. En première mi-temps, il y a aussi un centre que je ne peux reprendre parce que je suis mal placé. C'est la preuve que je dois encore travailler sur plusieurs points."

Kyan Vaesen est-il donc parti pour faire oublier Lyle Foster, auteur de 8 buts et 4 passes décisives en début de saison ? "Je l'espère. Si l'entraîneur décide de me faire commencer, je donnerai le maximum pour aider l'équipe, comme je l'ai fait ce samedi. Nous avons des profils très différents dans le compartiment offensif, ce qui nous permet de nous adapter en fonction des situations" conclut Vaesen.