Tactique ou mental ? Fred Vanderbiest analyse la nouvelle défaite de Malines à l'extérieur : "Un bilan insuffisant"

En l'absence de Defour, suspendu, Fred Vanderbiest était était sur le banc malinois lors de la défaite à Westerlo (2-0).

Fred Vanderbiest a évoqué le plan tactique. "On attendait de voir comment Westerlo allait jouer, car avec une défense à trois ou cinq, nous avons une certaine façon de mettre la pression. Ils ont commencé avec quatre défenseurs, ce à quoi nous nous attendions. Madsen, Van Eenoo, De Cuyper et Van den Keybus ont fourni beaucoup de mouvement. Nous étions un peu trop éloignés l'un de l'autre."

La ligne de front du KaVé est passée sans encombre. "Yonas Malede et Fred Soelle Soelle sortaient à intervalles réguliers. Dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps, nous avons commencé à mettre la pression avec Kerim Mrabti et Fred. Nous avons commencé à jouer dans un 4-4-2. Ça s'est mieux passé parce qu'on pouvait alors jouer d'homme à homme. L'idée que nous avions au départ ne fonctionnait sous aucun angle. Il s'agit alors de s'adapter, mais ce n'est pas toujours évident. "

L'incapacité régulière à démarrer sur les chapeaux de roue semble donc être davantage un problème mental après tout. "Quelle en est la cause, nous devons l'examiner de près. Vous avez gagné le match que vous deviez gagner contre Courtrai et puis il y a quand même une certaine décompression. Le fait qu'il s'agisse qu'il y ait un match de Coupe le jeudi joue également un rôle. Ça ne devrait pas, mais c'est humain. Vous savez comment on vit la Coupe à Malines."

"Lors de nos trois derniers matches à l'extérieur en championnat, c'était 2-0, alors quelque chose ne va pas", Vanderbiest connaît les chiffres. "Lorsque nous jouons à 80 % de notre potentiel, nous n'apportons pas ce que nous devons apporter. Nous devons être à 100 %."

Soutien

"Au cours de mes cinq saisons à Malines, l'éloignement a toujours été un essai et une erreur. Mais nous avons gagné nos matchs à gauche et à droite, ce qui nous a permis de rester dans le top 8. C'est là que ça coince maintenant. À domicile, avec le soutien de notre douzième homme, nous avons encore parfois traîné avec des victoires en fin de rencontre, même si à Westerlo, nous avions aussi 1 000 personnes avec nous. En tout cas : 4 sur 30 à l'extérieur, ce n'est pas suffisant."