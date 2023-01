Jonas De Roeck donne des nouvelles de Nacer Chadli et évoque la fin de mercato : "Il a ressenti beaucoup de douleur"

Jonas De Roeck a vu Nacer Chadli sortir sur blessure. En outre, il reste à voir si Westerlo accueillera quelqu'un durant les derniers jours de la période de transfert.

Nacer Chadli a débuté à Westerlo en compagnie de Kyan Vaesen au poste d'attaquant. Un rôle similaire à celui que l'(ancien) international a rempli à quelques reprises lors de sa période à Anderlecht. Chadli n'a pas été immédiatement efficace, mais il a été assidu. Jusqu'à ce que le désastre survienne : une sortie sur blessure.

En attendant l'IRM

Chadli a dû être soutenu dans son remplacement et a finalement quitté Het Kuipje avec des béquilles. "Il est apparemment touché à la cheville. Cela fait malheureusement partie du football. Nous espérons que ce n'est pas trop grave après tout. Il reste à voir ce que l'IRM dira. En tout cas, il a ressenti beaucoup de douleur et beaucoup d'inconfort", a déclaré Jonas De Roeck au sujet de la blessure de son joueur.

Heureusement, l'entraîneur de Westerlo dispose encore de quelques options sur le plan offensif. Bien qu'il soit possible que - après les solides revenus du transfert de Foster - un autre joueur soit transféré. "Nous avons beaucoup d'argent maintenant, hein," plaisante De Roeck. "Non, nous n'allons pas devenir fous. Il y a toujours des chances et des opportunités pour transférer quelqu'un."

Agir rapidement

"Nous n'allons pas faire venir quelqu'un juste parce qu'un joueur vient de se blesser. Nous examinons les qualités techniques, mentales et physiques. Si cette personne ne répond pas à ces critères, nous ne la ferons pas entrer. Cependant, il est vrai que nous devons être en mesure d'agir rapidement", souligne le T1 du promu.

"Il y a toujours des profils avec lesquels vous êtes en contact. Les situations changent si vite. Avec les joueurs qui ne sont pas réalisables à un moment donné, il est peut-être possible de les avoir une heure plus tard. Il s'agit d'être prêt. Nous essayons toujours d'attirer les joueurs de manière ciblée."