Officiel : Sergio Conceicao quitte Seraing

Sergio Conceição, qui porte le même nom que son père, l'ancien capitaine du Standard de Liège et actuel coach du FC Porto, quitte déjà la RFC Seraing. Le défenseur n'est jamais parvenu à s'imposer chez les Métallos. Il retourne au Portugal du côté de Portimonense, l’ancien club d'un certain Lucien D’Onofrio.

🔴⚫️ 𝐎𝐁𝐑𝐈𝐆𝐀𝐃𝐎 𝐒𝐄𝐑𝐆𝐈𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐈𝐂𝐀𝐎 !



Le club et Sergio Conceicao ont trouvé un accord : Sergio nous quitte et rentre dans son pays natal.



Le RFC Seraing remercie Sergio pour son dévouement et son implication et lui souhaite le meilleur pour la suite ! pic.twitter.com/bjrsRut0ut