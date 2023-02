Bruges NXT s'impose et dépasse son adversaire du soir

Il n'y avait pas que le match entre Eupen et Genk au programme ce mercredi soir.

Reporté à la suite des violentes chutes de neige, le duel entre Bruges NXT et le Lierse se disputait aussi ce mercredi en début de soirée. Il n'y a eu qu'un seul but dans cette rencontre, et il est des œuvres des Brugeois via Jorne Spileers (32', 1-0).

En face, les Anversois ne reviendront pas, terminent la rencontre à 10 à la suite des deux cartons jaunes reçus par Raemaekers, et sont non seulement battus par les jeunes Brugeois, mais aussi d'être dépassés par ces derniers au classement.