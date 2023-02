Cinq choses à savoir sur Islam Slimani, le "panic buy" du RSC Anderlecht

Surprise ce mardi soir en fin de mercato : Anderlecht, après plusieurs échecs, se tourne vers...Islam Slimani, vétéran de 34 ans au CV garni mais défraîchi. Qui est cet attaquant algérien, référence au pays ?

Débarqué en Europe sur le tard

Récemment, plusieurs joueurs venus d'Algérie ont rejoint la Belgique assez jeunes, tels que Adem Zorgane et Nadhir Benbouali à Charleroi ou Abdelkahar Khadri à Courtrai. Mais Islam Slimani a découvert l'Europe assez tard. Le natif d'Alger se fait remarquer en amateur avec Chéraga, inscrivant 19 buts en 38 matchs, et rejoint la CR Belouizdad où il restera jusqu'à...ses 25 ans. Slimani évolue encore en Algérie quand il devient international A avec les Fennecs.

Finalement, en 2013, il rejoint le Sporting Portugal et commence son histoire européenne. Sa signature s'accompagne d'une polémique en France, car Slimani aurait dû signer au FC Nantes, selon le président Waldemar Kita qui n'hésite pas à dénoncer "l'attitude scandaleuse du joueur" dans le dossier, auprès de France TV.

Star au Portugal

Islam Slimani va faire sensation au Sporting Portugal. Deux fois vice-champion (une performance dans un championnat où l'hégémonie du duo Benfica-Porto est difficile à remettre en cause), Slimani réalise sa meilleure saison en 2015-2016, inscrivant 31 buts en 46 matchs, ce qui fait de lui le meilleur buteur africain sur le continent européen. C'est au terme de cette saison XXL, qu'il n'égalera plus jamais, qu'Islam Slimani décroche son transfert de rêve en Premier League.

Algérien le plus cher de l'histoire

Au moment où Islam Slimani rejoint Leicester City pour 30 millions d'euros, le Fennec devient le joueur algérien (et même maghrébin) le plus cher de l'histoire. Un sacré statut, depuis surpassé par le transfert de Riyad Mahrez...de Leicester à Manchester City. Les deux hommes se sont cotoyés, formant un duo algérien de choc sur le front de l'attaque des Foxes.

Et les débuts de Slimani sont prometteurs : Claudio Ranieri apprécie beaucoup son nouveau buteur, qui inscrira 3 buts lors de ses 4 premiers matchs, et 6 en 16 matchs en première partie de saison. La saison de Leicester City ne se passera cependant pas comme prévu et Ranieri licencié, les choses tourneront au vinaigre pour Islam Slimani, pas dans les petits papiers du nouveau coach Craig Shakespeare.

Meilleur buteur de l'histoire des Fennecs

C'est en bonne partie en sélection qu'Islam Slimani a écrit sa légende. Le nouvel attaquant du RSC Anderlecht dispose tout bonnement du statut de meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale d'Algérie, avec 41 buts. Preuve qu'il n'est d'ailleurs pas qu'un buteur, Slimani est également deuxième meilleur passeur de l'histoire des Fennecs, derrière Riyad Mahrez. Et à 34 ans, il peut encore viser un statut encore plus prestigieux : il ne manque 10 caps à Slimani pour dépasser Lakhdar Belloumi en tant qu'Algérien le plus capé en sélection.

L'histoire d'Islam Slimani en équipe nationale croise celle des Diables Rouges : le premier match du nouvel anderlechtois en Coupe du Monde a lieu au Stade Mineirao de Belo Horizonte, face à la Belgique. Il sera ensuite décisif face à la Corée du Sud et la Russie (un but lors de chaque match), permettant aux Fennecs d'Algérie de sortir de la poule.

Quelques couacs en seconde partie de carrière

La seconde partie de carrière d'Islam Slimani n'a pas été un long fleuve tranquille. En effet, en rompant son contrat avec le Stade Brestois, l'Algérien a continué une série de collaborations terminées avant leur terme. C'est à l'amiable que le contrat entre Slimani et l'OL avait été rompu afin de lui permettre de retrouver le Sporting Portugal. Son divorce avec le club lisboète, où la relation était rompue avec le coach, a été moins tranquille, et Slimani a de nouveau dû rompre son contrat pour rejoindre Brest.

Ce n'est pas neuf : en 2018 déjà, Slimani aurait aimé rompre son contrat dès l'hiver au Fenerbahçe, mécontent de la saison du club stambouliote (qui jouait le maintien) et pas à son aise dans l'équipe. Il était alors prêté par Leicester City. La carrière de Slimani se résume souvent à ce simple point : là où il se sent aimé et soutenu par son coach, il performe. Brian Riemer est prévenu.