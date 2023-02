Eupen, un mercato suffisant pour le maintien ?

Mis à part le très critiqué James Jeggo, les Pandas n'ont pas perdu de titulaire pendant cette fenêtre hivernale. Les arrivées seront-elles suffisantes pour assurer le maintien ?

A l'aube de ce mois de février et d'une rencontre très délicate contre le Racing Genk, l'AS Eupen pointe à une dangereuse 15e place, à égalité avec le premier relégable qu'est Zulte-Waregem. Lors de cette fenêtre hivernale, les Pandas n'ont pas perdu de titulaire incontournable et ont attiré cinq renforts : suffisant pour se sauver ?

Un noyau bien dégraissé

Malgré quelques intérêts autour de Boris Lambert et de Gary Magnée, Eupen n'a pas perdu d'élément déterminant lors de ce mercato. Le seul titulaire qui a quitté le navire en ce mois de janvier est James Jeggo, fortement et logiquement critiqué depuis son arrivée. Ramené par Tim Cahill dans le but de lui permettre de disputer la Coupe du Monde, le milieu défensif de 30 ans ne s'est quasiment jamais montré à son avantage. Des prestations si décevantes nous laissant imaginer que l'ancien joueur d'Everton obligeait presque ses entraîneurs à faire jouer son compatriote. Un constat qui pourrait également s'appliquer à l'autre Australien du noyau, Davidson. Jeggo s'est engagé à Hibernian jusqu'en mai 2024.

Autre déception, Jan Kral. Dans le onze de base lors des cinq premiers matchs de la saison, le défenseur central tchèque de 23 ans a ensuite perdu sa place, sans jamais la récupérer. Deux montées au jeu plus tard, le voilà parti pour Jablonec, en prêt. Constat semblable pour Sambou Soumano, arrivé en prêt de Lorient. Les Merlus, qui pensaient lui donner du temps de jeu, ont vu leur avant-centre de 22 ans disputer 179 minutes réparties en sept matchs. Une seule fois titulaire, il a été rapatrié par la formation bretonne, qui a directement prêté son joueur à Rodez, en Ligue 2.

Restent les cas Marciano Aziz et Pierre-Ramses Akono. Le premier cité, formé au club, est définitivement parti vers Kopavogs (Islande) après des prêts à Afturelding et Maastricht. Il n'a porté la vareuse d'Eupen en match officiel que pendant 13 minutes. C'était en 2020, contre le Club de Bruges. Akono, arrivé du Cameroun en 2019, a eu droit à encore un petit peu moins de temps de jeu : les huit dernières minutes de la qualification d'Eupen à Dender en Croky Cup cette saison, et c'est tout.

Début prometteur pour Brandon Baiye, les autres devront suivre

La première recrue hivernale des Pandas à recevoir du temps de jeu, c'est Ibrahim Diakité. Arrivé en prêt depuis Reims, l'arrière droit est montré au jeu contre Saint-Trond et le Standard. Deux demi-heures difficiles, lors de deux défaites, quand son équipe luttait pour ne pas couler. Difficile d'évaluer ses vraies qualités.

Brandon Baiye était titulaire sur la pelouse du Standard, vendredi dernier. Le milieu de terrain de 22 ans a montré de belles choses pendant la première demi-heure, avant de s'éteindre comme les dix autres Pandas. Une prestation que nous avions d'ailleurs suivie avec attention.

Autre recrue intéressante des Pandas, celle de Loïc Bessilé. Le défenseur central togolais est arrivé en prêt depuis le Sporting Charleroi, où il avait été titulaire à sept reprises lors des treize premiers matchs avant de perdre définitivement sa place. Au contraire de ses compères, le joueur de 23 ans a déjà disputé une trentaine de rencontres de Jupiler Pro League et sait donc à quoi s'attendre.

Restent l'attaquant Davo et le défenseur central Aleksander Filin qui sont arrivés dans les dernières heures de ce mercato. S'il est encore difficile d'estimer l'apport potentiel de ces deux joueurs, ils évoluent à des postes réclamés par les supporters du KASE. Un mercato qui semble intelligent et réfléchi, mais qui comporte plusieurs incertitudes. Reste à voir si Edward Still saura tirer le maximum de ses nouveaux joueurs pour décrocher le maintien.