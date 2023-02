Malines a failli perdre un cadre pour le Reims de Will Still

Will Still fait sensation avec le Stade de Reims, et connaît le marché belge comme sa poche : il a donc tenté d'attirer un joueur de D1A cet hiver pour renforcer son équipe.

Selon Het Laatste Nieuws, le KV Malines a ainsi failli perdre Nikola Storm (28 ans) dans les dernières coudées du mercato. Le Stade de Reims, club de Will Still, aurait émis une offre très concrète pour l'ailier belge, auteur de 2 buts en 20 matchs cette saison avec les Sang & Or mais surtout d'une superbe saison 2021-2022 (15 buts et 6 assists en 32 matchs). Malines, cependant, a refusé de laisser partir son joueur, sous contrat jusqu'en 2026 Derrière les Casernes.





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis Zulte Waregem - KV Malines en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.