Fraser Hornby confiant avant la réception d'Anderlecht : "Quelque chose de spécial peut se produire dans notre stade"

Le KV Ostende attendait avec impatience le retour de Fraser Hornby (23 ans), qui était absent depuis environ deux mois en raison d'une blessure à l'épaule. Ce n'est pas un hasard si le KVO a pris son premier point en sept matchs sous l'impulsion de son attaquant écossais.

Ostende peut compter sur le retour de Fraser Hornby qui s'était blessé durant la trêve internationale pendant la Coupe du monde. Son épaule s'est déboîtée en Espagne, et sa clavicule a également été endommagée. "Je n'avais jamais vécu cela auparavant, donc je ne savais pas à quoi m'attendre", raconte l'Écossais dans des propos relayés Het Nieuwsblad. "Mais deux mois : c'était très long. Être mis à l'écart n'est rien pour moi et cela m'a même fait mal. C'est pourquoi je suis heureux maintenant de pouvoir aider l'équipe à nouveau."

Ostende a prouvé avec un partage qu'il n'avait pas dit son dernier mot. La performance était là, il ne restait plus que les points. "Bien sûr, nous savons que nous sommes dans une situation difficile. Nous ne sommes pas naïfs. Mais en même temps, nous devons rester positifs. Six fois de suite, nous avons perdu, maintenant nous avons pris un point en déplacement. C'est mieux que rien. Si nous pouvons affiner les détails encore plus, je suis sûr que nous gagnerons beaucoup de points. Mais ces victoires doivent commencer à arriver : il ne nous reste plus beaucoup de temps."

Le KVO affronte Anderlecht ce vendredi. Cela fait depuis 2019 qu'Ostende n'a pas perdu à domicile contre les Mauves. "Honnêtement : si nous sommes bons, nous pouvons inquiéter n'importe quelle équipe. Mais ensuite, chacun doit remplir ses fonctions. Avec une bonne préparation et un soutien massif des supporters, quelque chose de spécial peut se produire dans notre stade. La conviction est définitivement là que nous pouvons prendre trois points."