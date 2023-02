Hein Vanhaezebrouck inquiet pour Gand : "Hier, j'ai dû arrêter l'entraînement parce que la foi n'était pas là"

Les Buffalos vivent mal le départ d'Ibrahim Salah.

Alors qu'il était encore inconnu au bataillon il y a quelques mois, Ibrahim Salah a laissé un grand vide en partant pour Rennes lors des dernières heures du mercato. Un transfert que comprend Hein Vanhaezebrouck mais qui laisse des traces au sein du groupe comme il l'a rappelé aujourd'hui en conférence de presse : "Je ne m'attendais pas à ça. Il n'a pas non plus poussé pour un transfert. Mais si cette option se présente, vous devez la prendre. Nous perdons notre joueur le plus créatif, le seul qui pouvait faire la différence. Et cela en pleine lutte pour le play-off 1. C'était un joueur très extraverti dans un groupe très introverti. Grâce à sa positivité, son dynamisme et sa bonne humeur, il mettait tout le monde au défi chaque jour. C'est pourquoi j'étais un grand fan. Salah était le point lumineux de notre groupe. Il a apporté le feu, la vie et le plaisir. Je ne vois pas qui pourrait le remplacer tout de suite. Il ne s'agit pas seulement de ses qualités footballistiques. Sur le plan mental, il était important".

Le T1 des Buffalos a même expliqué pouvoir déjà ressentir l'impact du départ de son attaquant : "Cela a atteint le personnel et les joueurs. Hier, j'ai dû arrêter l'entraînement parce que la foi n'était plus là. Pour certains, c'est dû à un transfert qu'ils n'ont pas décroché, pour d'autres à une prolongation de contrat qui traîne". L'ambiance est bonne à l'approche de matchs cruciaux dans la lutte pour le top 4.