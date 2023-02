Ruud Vormer : "Anderlecht a de bons joueurs, à l'Union ce sont des hommes"

Ce dimanche soir (19h15), l'Union Saint-Gilloise recevra Zulte Waregem lors de la 24ème journée de Jupiler Pro League.

Ruud Vormer est prêt pour le gros déplacement qui attend Zulte Waregem au Parc Duden. "Ce sera un autre match difficile", confie le Néerlandais qui veut s'inspirer des excellentes performances de l'Essevee à Anderlecht et Genk. "À Anderlecht, ce n'était pas si facile pour moi de jouer au football, ça ne s'est pas très bien passé ce soir là. On est prompt à regarder le résultat et les joueurs ont une toute autre allure quand on gagne ou perd 1-2. C'est inhérent au jeu. Nous pouvons aussi obtenir quelque chose à l'Union, j'en suis convaincu."

"Mais ce sera encore difficile. À Anderlecht, tout le monde s'attendait également à ce qu'ils gagnent. Anderlecht a aussi de bons joueurs. À l'Union, ce sont des hommes. Je les ai vus jouer contre l'Antwerp cette semaine et ce n'était peut-être pas très impressionnant en termes de spectacle, mais ils sont très forts physiquement et ils ont beaucoup de footballeurs particulièrement puissants. Nous verrons, mais ce serait formidable si nous pouvions enregistrer un bon résultat lors de notre déplacement. Tout est possible dans le football. Nous avons aussi fait un match nul 2-2 avec le Club au Real Madrid."

Beaucoup de positivisme

Ruud Vormer est maintenant à Waregem depuis un mois et le milieu de terrain de 34 ans a vu ses nouveaux coéquipiers se métamorphoser. "J'ai immédiatement goûté à beaucoup de positivisme ici et tout le monde fait de gros efforts. Nous devons juste nous aider les uns les autres. Physiquement, je me sens vraiment bien, mais n'oubliez pas que je me suis entraîné très dur pendant des mois au Club de Bruges. Je suis vraiment bien ici maintenant, j'espère que je peux rester ici pendant longtemps. Si possible au moins deux ans de plus."