Grosse frayeur pour l'ex-Diable Rouge Branko Strupar

Branko Strupar, ancien attaquant vedette du Racing Genk et ex-Diable Rouge, a subi une attaque cardiaque. De son propre aveu, il est passé entre les mailles du filet.

La semaine passée, Branko Strupar (52 ans) a fait une attaque cardiaque. L'ancien Diable Rouge (17 caps, 5 buts), Soulier d'Or en 1998 et champion avec Genk en 1999, a raconté l'incident au Belang Van Limburg : "Je jouais au football avec des amis quand je me suis senti mal. J'aurais pu mourir sur le terrain", reconnaît le Belgo-Croate. "Je suis immédiatement rentré à la maison et ma femme m'a conduit à l'hôpital".

Là, les médecins ont immédiatement diagnostiqué une crise cardiaque en cours. L'une des artères de Strupar était bouchée. "Ils ont pu insérer deux stents dans l'aine et le danger était passé", conclut l'ancien attaquant de Genk, meilleur buteur de notre championnat en 98. Il veut désormais pouvoir assister à un 5e titre national pour "son" Racing : "Je l'espère, ils sont brillants cette saison".