Maarten Vandevoordt se confie sur son transfert à Leipzig : "Je me concentre sur Genk, et peut-être aussi pour la saison prochaine"

Le jeune gardien du Racing Genk a son avenir écrit du côté du RB Leipzig. Tout dépend de savoir quand il rejoindra l'écurie allemande.

Dans une interview croisée avec le défenseur genkois Mark McKenzie, Maarten Vandevoordt (20 ans) a évoqué son futur, lui qui rejoindra le RB Leipzig depuis qu'un accord avec le club allemand a été conclu la saison dernière.

"Leipzig est une équipe de haut niveau en Allemagne. Ils ont également un bon plan pour moi. Et je peux rester à Genk un peu plus longtemps pour jouer, et acquérir de l'expérience. Des fois, tu le sens juste bien avec le club", a déclaré l'international belge espoirs.

Récemment, la direction sportive de Leipzig a glissé dans la presse allemande que Vandevoordt pourrait finalement les rejoindre la sasion suivante, alors que le deal initial portait sur un bail jusqu'en juin 2024 avec Genk. "Je reste focus sur Genk cette saison. Peut-être aussi pour la saison prochaine", a continué Vandevoordt.