Karim Belhocine est certain du succès d'Islam Slimani : "Continuez à le traiter de plan B..."

Islam Slimani est arrivé à Anderlecht entouré de grosses attentes, mais aussi d'incertitudes. Le meilleur buteur de l'histoire du football algérien a l'image d'un transfert de dernière minute. Mais Karim Belhocine rassure : Slimani sera au niveau.

Islam Slimani a signé au RSC Anderlecht à la surprise générale, mais Karim Belhocine est très heureux de l'arrivée du meilleur buteur des Fennecs en Belgique. "C'est un excellent joueur et surtout un homme que j'apprécie", déclare l'ancien coach des Mauves. "À l'époque, nous avions joué contre son équipe avec Anderlecht, et il m'avait donné son maillot sans même que je lui demande. C'est un mec extraordinaire, et surtout, un gros bosseur".

Belhocine est donc certain que Slimani, malgré les critiques, va réussir. "Il est vu comme un "plan B" ? Parfait, vraiment (rires). Continuez à le voir comme un plan B, qu'on rigole", lance le Franco-Algérien. "Bien sûr, je comprends les doutes. Mais Slimani n'est pas n'importe qui, c'est un grand attaquant. Et surtout : un Algérien n'est jamais aussi fort que quand on doute de lui. Au plus vous allez douter de Slimani, au plus il voudra vous donner tort".

Une mentalité qui est commune à tous les Algériens. "Il faut toujours un temps d'adaptation, mais une fois que c'est passé, le footballeur algérien a beaucoup à offrir. J'ai connu Khadri, Messaoudi à Courtrai, et avant cela Guedioura, Dahmane, moi-même bien sûr...on a cet état d'esprit", déclare Belhocine. Les supporters du RSCA espèrent bien sûr qu'il a raison.