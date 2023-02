Zeno Debast fait une promesse qui fera plaisir aux supporters d'Anderlecht avant d'affronter Ludogorets

Zeno Debast était en conférence de presse ce mercredi, à la veille du 16e de finale d'Anderlecht face au Ludogorets Razgrad.

Le défenseur d'Anderlecht s'apprête à vivre son premier match de phase à élimination directe en Coupe d'Europe. Pas une affiche des plus excitantes, mais tout de même une étape dans sa jeune carrière. "C'est un match différent de la compétition domestique, et un moment important dans mon apprentissage, je trouve", confirme Zeno Debast depuis la Ludogorets Arena de Razgrad. "Oui, il y a beaucoup de matchs, tous les 3-4 jours, et je joue presque tout. Mais nous avons un staff de grande qualité, tout est à notre disposition pour bien nous soigner. À nous de le faire pour enchaîner".

Debast semble franchir les paliers à vitesse grand V, après avoir découvert l'équipe nationale en 2022. Un statut qui, à l'en croire, n'a pas changé la perception qu'ont ses équipiers : "C'était aussi une expérience importante pour moi, pas seulement sur le terrain mais prendre part à tout ce qui entoure l'équipe nationale. Mais je ne pense pas que ça ait changé mon statut. Je pense cependant que ça peut inspirer des jeunes joueurs à aller réaliser de grandes choses", espère le Diable Rouge.

Mon rêve est de gagner un titre avec Anderlecht

Désormais, Zeno Debast semble destiné à devenir l'une des prochaines "grosses" ventes d'Anderlecht. "Bien sûr, jouer au top, c'est mon rêve absolu. Mais j'ai un autre rêve, et c'est de gagner un titre avec Anderlecht", assure-t-il. Le RSCA est en effet dans le coeur du gamin de Neerpede, qu'on a déjà vu en larmes après les mauvais résultats dans l'émission Mauve. "C'était une période très difficile, et je suis quelqu'un de très émotionnel à la base. Cette situation, c'était un peu trop pour moi. Je vais tout faire pour que ça n'arrive plus, mais si ça doit sortir, cela sortira : ça montre mon amour pour ce club".

Et avant de partir à l'entraînement, Debast fera une promesse aux supporters : "Si cela veut dire que je ne partirai pas avant de gagner un trophée ? Nous en gagnerons un", affirme le jeune défenseur avec le sourire. Peut-être pas cette saison, cependant. Alors, Debast restera-t-il pour tenir sa promesse la saison prochaine...?