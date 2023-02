Quel avenir pour Sven Kums ? "Je vais garder toutes les options ouvertes"

Sven Kums arrive en fin de contrat en juin prochain. Véritable icône de la Ghelamco Arena, Kums prolongera-t-il ?

Revenu à Gand en 2019, d'abord en prêt puis transféré depuis Anderlecht, Sven Kums (35 ans) sera libre en juin prochain si rien ne change. Mais le milieu de terrain est un titulaire indiscutable et peut donc espérer obtenir un nouveau contrat.



"Arrêter ? J'aimerais continuer au moins une année de plus. De préférence à Gand, mais je n'ai encore rien entendu de leur part. La tactique de chaque club, je n'ai rien à dire à ce sujet. Je vais garder toutes les options ouvertes et voir ce qui se présente à moi."

"Il y aura de toute façon quelques changements la saison prochaine. Les joueurs en fin de contrat plus les joueurs prêtés qui retournent dans leur club. Sans compter les joueurs qui pourraient être vendus."

Au cours de ses deux passages à Gand Kums a distribué 28 passes décisives et a marqué 26 buts en 252 matchs.