Europa League : l'Union Saint-Gilloise peut s'estimer chanceuse au tirage...quoique ?

Le tirage des 8es de finale de l'Europa League a eu lieu à 12h ce vendredi. On savait que l'Union Saint-Gilloise n'avait que peu d'options "prenables"...et elle a été chanceuse !

Les supporters de l'Union Saint-Gilloise seront partagés entre déception et espoir. Alors que le tirage au sort des 8es de finale de l'Europa League leur laissaient peu d'options "prenables", les Unionistes ont hérité...de l'Union Berlin, adversaire dont ils ont déjà croisé la route en poules. Loin de l'affiche rêvée face à la Juventus, Manchester United ou encore l'AS Roma, par exemple. Mais les hommes de Karel Geraerts savent que l'Union Berlin est probablement le tirage le plus "prenable" possible, ayant partagé (1-1) sur l'ensemble des deux matchs en poules.

Le premier match aura lieu le 9 mars à Berlin, tandis que le retour se fera le 16 mars au Lotto Park d'Anderlecht.

Le reste du tirage a réservé quelques affiches, comme Séville - Fenerbahçe ou encore Sporting Portugal - Arsenal, mais la Juventus a été épargnée, affrontant Fribourg, tandis que Manchester United affrontera le Bétis Séville.

Le tirage complet :

Union Berlin - Union St Gilloise

Manchester United - Real Bétis

Juventus - Fribourg

AS Rome - Real Sociedad

Shakhtar Donetsk - Feyenoord

Sporting Portugal - Arsenal

Bayer Leverkusen - Ferencvaros

FC Séville - Fenerbahçe