Comment Brian Riemer a élevé le niveau de Yari Verschaeren

Quel joueur d'Anderlecht a le plus profité de l'arrivée de Brian Riemer ? À notre avis, c'est Yari Verschaeren. Le fait qu'il ait du talent ne fait aucun doute. Mais on l'a aperçu difficilement cette saison jusqu'à ces dernières semaines.

Yari Verschaeren redevient important à Anderlecht, et cela a beaucoup à voir avec le poste qu'il occupe désormais dans l'entrejeu. Sous la direction de Felice Mazzù, il était surtout utilisé comme milieu offensif dans un système en 3-5-2, souvent avec Refaelov à ses côtés. Mais en tant que "numéro 10", Verschaeren n'a pas pu produire les statistiques nécessaires à ce poste.

Le milieu de terrain, qui n'a encore que 21 ans, a déjà joué 37 matchs cette saison, marqué quatre buts et délivré quatre passes décisives. C'est trop peu pour l'un des joueurs les plus portés vers l'avant.

Plus bas

Riemer, lui aussi, a dû chercher pendant un moment où le placer. Il l'a même fait débuter sur le flanc. Mais depuis quelques semaines maintenant, il est affecté au poste de "huit". Une position légèrement plus basse sur le terrain et qui semble lui convenir beaucoup mieux. Il obtient l'espace nécessaire pour prendre le ballon et débuter ses actions.

"Il n'apporte pas assez sur le plan créatif", déclarait Philippe Albert fin janvier. Ces dernières semaines, l'ex-Diable rouge s'est montré beaucoup plus positif. Verschaeren joue désormais un football vers l'avant, alors que pendant une bonne partie de la saison, il jouait trop en retrait.

Plus de risques

Son "pourcentage de passes" a également dépassé les 85 %, alors qu'il se situait souvent dans les 70 % auparavant. Cela signifie que plus de 90 % de ses passes arrivent, tout en prenant plus de risques dans son jeu.

Il tire également davantage au but. Alors que sous Mazzù et Veldman, il a disputé six matchs sans la moindre tentative au but. La confiance semble être revenue. Et bien sûr : lui aussi profite de l'attention que Slimani attire sur lui.