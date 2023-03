Alex Czerniatynski avant Antwerp-Union : "La pression du Bosuil sera énorme ce jeudi soir"

Ce jeudi soir (20h45), l'Antwerp reçoit l'Union Saint-Gilloise lors de la demi-finale retour de la Coupe de Belgique. Au match aller, les Bruxellois étaient imposés sur le score de 1-0.

L'Antwerp et l'Union vont de nouveau se retrouver ce jeudi soir. "Le vainqueur de cette rencontre remportera la Coupe de Belgique, cela ne fait aucun doute. Je ne veux pas dire par là que Malines n'est pas bon, mais l'Union et Anvers sont largement au-dessus cette saison", nous confie Alex Czerniatynski. "Je m'attends à un match ouvert puisque les Bruxellois se sont imposés lors de la manche aller et que la règle du but à l'extérieur a disparu. Le Great Old mise veut absolument cette Coupe et le top 4, c'est le minimum réclamé par le président Gheysens", souligne l'ancien Diable Rouge.

L'Union Saint-Gilloise semble dans le creux en ce moment avec deux lourdes défaites (2-4 contre le Standard et 4-2 à Westerlo). "Ils ont encaissé huit buts en seulement deux rencontres et semblent être dans une mauvaise passe. Cela trotte dans la tête, mais ils ont un avantage d'un but et les Anversois devront se dégarnir pour marquer ce but. Au surplus, tout le monde sait que le vice-champion est très bon en contre-attaque", ajoute-t-il avant d'évoquer le Bosuil.

"L'enceinte anversoise sera comble et je me rappelle déjà à mon époque quand le public mettait une grosse pression sur les arbitres. Il n'y avait pas de VAR à l'époque et je peux dire que nous prenions au moins 3 voire quatre points par saison grâce à la pression que les fans mettaient sur les référés concernant certaines décisions. C'est désormais impossible avec l'assistance vidéo, mais la pression sera énorme jeudi soir. Néanmoins, les troupes de Karel Geraerts sauront la gérer grâce à leur expérience acquise en Europa League."