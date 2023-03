Un doublé qui ne suffit pas au bonheur d'Ally Samatta

En panne d'efficacité depuis le début de la saison, Ally Samatta a planté un doublé dans le derby limbourgeois, dimanche après-midi. Mais l'attaquant de Genk avait bien du mal à s'en satisfaire après la rencontre.

Ally Samatta a été l'un des hommes de la rencontre musclée entre STVV et Genk, dimanche soir sur le synthétique du Stayen. Privé de but en Pro League pendant plus de cinq mois, l'attaquant tanzanien avait retrouvé le chemin des filets à Ostende le week-end dernier, il a confirmé à Saint-Trond où il a inscrit ses troisième et quatrième buts de la saison en championnat.

Mais ces deux buts n'ont pas beaucoup de valeur à ses yeux, comme il a tenu à le souligner après le match. "Je ne me fixe aucun objectif en terme de buts marqués. Peu importe qui pousse la balle au fond, pour moi, le plus important, c'est que l'équipe prenne les trois points."

Ally Samatta était donc un peu déçu en quittant le Stayen. "Comme toute l'équipe. On voulait gagner et on a le sentiment d'avoir été la meilleure équipe, mais on doit accepter ce partage. On savait que ce serait un match difficile, comme toujours, quand on vient à Saint-Trond."