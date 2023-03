Brian Riemer souhaite inviter deux anciens d'Anderlecht au club

Brian Riemer s'est confié pour la première fois depuis son arrivée à Anderlecht. L'entraîneur des Mauves explique sa routine et ses plans futurs.

Pour la première fois depuis son arrivée à la tête d'Anderlecht, Brian Riemer s'est exprimé franchement sur sa situation personnelle. "Je n'ai ni femme ni enfants. Je suis très impliqué dans mon travail. Après un match, je le regarde toujours intégralement, quelle que soit l'heure", confie-t-il à Het Nieuwsblad.

Face à cette solitude, l'entraîneur du Sporting explique qu'il s'occupe avec plusieurs passe-temps comme la cuisine ou encore des appels vidéo en famille. Je suis actuellement marié à Anderlecht", a-t-il plaisanté en indiquant qu'il n'avait pas le temps d'avoir une autre relation.

Plus sérieusement, Riemer souhaite inviter des amis à lui en Belgique dont deux anciens de la maison... Morten Olsen et Per Frimann ! "J'aimerais inviter Morten Olsen dans notre complexe d'entraînement et ainsi que Per Frimann. Leur vision est intéressante en tant qu'anciens joueurs d'Anderlecht."