Hans Vanaken : "C'est facile de tout mettre sur le dos de l'entraîneur"

Le capitaine des Blauw en Zwart a vu son équipe se faire humilier à Benfica (5-1) lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.

Après le coup de massue contre le KV Ostende, le Club de Bruges a encaissé un nouvel uppercut. "C'est un coup dur", a déclaré Vanaken à VTM. "La manière dont nous avons terminé notre campagne européenne ici est décevante. Nous devons sortir de cette mauvaise dynamique le plus rapidement possible. Ce n'est vraiment plus une partie de plaisir."

La campagne européenne avait commencé en beauté, mais elle s'est terminée de manière moins brillante. "C'est facile de tout mettre sur le dos de l'entraîneur. Nous aussi, nous avons commis des erreurs", explique Vanaken. "Nous devons maintenant nous attaquer à ce problème en tant qu'équipe.

Le fait que Parker ait placé Buchanan au centre a soulevé quelques questions. "Il essaie de trouver des solutions. C'est normal en cette période", a conclu Vanaken.