📷 Europa League : Le Sporting accroche spectaculairement Arsenal, la Roma et Leverkusen font le travail

L'Union Saint-Gilloise a partagé à Berlin, mais ce n'était pas la seule rencontre d'Europa League prévue à 18h45. Arsenal a été spectaculairement accroché au Sporting Portugal, le Bayer Leverkusen et l'AS Rome ont fait le travail.

Leader de Premier League, Arsenal s'attendait à un déplacement périlleux sur la pelouse du Sporting Portugal. Les Gunners ouvrent les débats via Saliba (22e), avant qu'Inacio ne remette les deux formations sur un pied d'égalité (34e). En seconde période, Paulinho a donné l'avantage aux locaux (55e) mais, contre son camp, Morita a remis les Gunners dans le match (62e). Le piège principal, à savoir la défaite, est évité pour les hommes de Mikel Arteta.

Cap sur l'Italie et sa capitale où l'AS Rome s'est défaite de la Real Sociedad dans ce qui représente l'une des affiches phares de ces 8es de finale d'Europa League. Les joueurs de José Mourinho ont marqué une fois dans chaque mi-temps, via El Shaarawy (13e) et Kumbulla (87e).

Enfin, le Bayer Leverkusen s'est logiquement imposé contre le champion de Hongrie, Ferencvaros. Une ouverture du score signée Demirbay (10e), un deuxième but à mettre à l'actif de Tapsoba (86e) et un joli succès pour la formation allemande qui disposera d'un matelas confortable au match retour.