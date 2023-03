La Gantoise domine largement Basaksehir mais concède le partage

Les Buffalos devront faire un résultat en Turquie pour voir les quarts de finale. Sur une pelouse difficile, les joueurs de Hein Vanhaezebrouck ont concédé le partage malgré avoir eu le monopole de la partie.

Soirée frustrante pour La Gantoise qui concède le partage contre Basaksehir malgré une multitude d'occasions. Au rayon des compositions, Adnan Januzaj est titulaire pour la formation turque tandis que l'ancien d'Anderlecht Lucas Biglia débute sur le banc.

Dès le quart d'heure, Basaksehir va prendre les commandes via la reprise de la tête d'un autre ancien du RSCA, Stefano Okaka. Dix minutes avant le retour aux vestiaires, Gift Orban est le plus réactif après une tentative de Hugo Cuypers et remet les Gantois sur les bons rails (1-1, 36e).

L'état de la pelouse n'aidant pas, la seconde période ne permettra pas aux deux équipes de faire la différence. La Gantoise continue de dominer mais peine à poser son jeu, tandis que la formation turque ne sort que très rarement et semble se contenter de ce résultat. Le score n'évoluera d'ailleurs plus. Gand devra faire un résultat en Turquie pour arracher son billet pour les quarts de finale de cette Conference League.