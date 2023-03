Didier Lamkel Zé pourrait...revenir à Courtrai avant la fin de la saison !

On ne pourra pas reprocher au Camerounais de ne pas rester fidèle à lui-même et sa réputation...

Non, Didier Lamkel Zé n'est finalement pas parti cet hiver à Ferencvaros, contrairement à ce qu'il avait annoncé...en pleine première de saison au KV Courtrai. "Je vaux mieux que Courtrai", avait lancé l'ancien de l'Antwerp.

Suite à ces adieux anticipés et à la destination avortée, Lamkel Zé est encore propriété de Courtrai, qui a décidé de le prêter pour la seconde partie de saison au Wydad Casablanca.

Mais au Maroc, Lamkel Zé...ne joue déjà plus. Il n'a en effet pas encore marqué, deux mois après son arrivée. Son hygiène de vie et son comportement ont d'ailleurs été décriés, ce qui lui vaut d'être écarté du groupe. Purement et simplement. Il n'a plus été convoqué depuis 4 matchs.

Le Wydad penserait d'ailleurs à casser très prochainement son prêt, selon les informations du média camerounais Camfoot. Lamkel Zé, dont l'option d'achat est fixée à 850 000 euros, pourrait donc revenir à Courtrai d'ici la fin de la saison. Le Camerounais est encore lié deux ans au KVK, qui devra visiblement trouver une autre solution pour s'en séparer...