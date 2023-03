L'homme en forme du côté de Manchester United récompensé

Marcus Rashford a reçu ce vendredi le prix du meilleur joueur du mois de février en Premier League. C'est la troisième fois que l'ailier de Manchester United remporte cette disctinction cette saison.

Depuis le 27 décembre 2022, Rashford a marqué lors de 9 matchs sur 11 disputés en Premier League. Il compte 26 buts et 9 assists cette saison toutes compétitions. Impressionnant.

Your @EASPORTSFIFA Player of the Month for a THIRD time this season!



Congratulations, @MarcusRashford 😄👈#PLAwards | @ManUtd pic.twitter.com/tAjKexFHyT