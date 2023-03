L'Union Saint-Gilloise au Lotto Park, cela rapportera aussi à Anderlecht

Ce jeudi, l'Union Saint-Gilloise occupera les locaux du voisin anderlechtois. Un accord qui rapporte également une jolie somme au RSC Anderlecht.

Ce jeudi, les supporters de l'Union Saint-Gilloise seront un peu dépaysés : ils se rendront non pas au Parc Duden, ou même à ce Den Dreef qu'ils connaissent bien maintenant, mais chez le voisin anderlechtois pour le match d'Europa League.

Un déplacement plus court, et une organisation plus simple pour l'USG. En août dernier déjà, rapporte le Nieuwsblad, un accord avait été trouvé entre le RSCA et l'Union dans le cas de qualification pour la Champions League - accord facilité par les négociations autour du départ de Felice Mazzù chez le voisin.

Mais cet accord implique qu'Anderlecht touchera un certain montant. La presse belge l'estime entre 125.000 et 150.000 euros, qui ira dans la rénovation de Neerpede. Autre détail : le staff du stade sera en partie le staff habituel du Lotto Park, l'Union n'ayant pas l'effectif adéquat.

Enfin, les deux kops derrière les buts (ceux de la Mauves Army et des South Leaders) seront fermés.