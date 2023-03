L'Union "compte sur son douzième homme" pour aller chercher la qualification

L'Union Saint-Gilloise "accueillera" l'Union Berlin ce jeudi soir au Lotto Park en espérant décrocher une qualification pour les quarts de finale de l'Europa League.

Pour l'une des rencontres les plus importantes de sa saison, l'Union Saint-Gilloise devra à nouveau déménager. Ce jeudi, ce sera au Lotto Park, l'antre du Sporting d'Anderlecht, que les Unionistes tenteront d'aller chercher la qualification.

Malgré le mécontentement de plusieurs fans - dont les Union Bhoys, qui ont appelé à ne pas se rendre au Lotto Park ce jeudi -, le club a annoncé que 13.500 tickets étaient vendus, soit plus que dans le stade Joseph Marien.

Le plus important, ce n'est pas le nombre de spectateurs, mais l'ambiance qu'il y aura

De quoi réjouir le coach de l'USG, Karel Geraerts, qui s'attend à une chaude atmosphère. "C'est magnifique de pouvoir jouer devant un public plus nombreux qu'à domicile. Je pense que le plus important, c'est pas le nombre de spectateurs dans le stade, mais l'ambiance qu'il y aura. Il faudra une bonne synergie entre les joueurs et le public. C'est le plus important. Oui, je compte sur ce douzième homme. Toute qualification serait exceptionnelle."