Qui est Rik De Mil, l'entraîneur qui doit aider Bruges à retouver les sommets ?

Parachuté comme entraîneur principal du Club de Bruges jusqu'en fin de saison, Rik De Mil a monté les échelons un par un chez les Blauw en Zwart. Il lui reste désormais à faire ses preuves au plus haut niveau.

Une première fois, ça ne s'oublie pas. Comme Philippe Clément avant lui, Rik De Mil a connu son baptême de feu sur le banc brugeois comme un intérim de courte durée. L'histoire aurait pu s'être montrée joueuse si cette grande première avait été face au Standard, comme Clément (qui avait commencé par une victoire 7-1).

Mais le match de dimanche dernier face au Rouche ne marque pas les débuts de Rik De Mil en tant que T1 des Blauw en Zwart.

Il y a un peu plus de deux ans, en pleine pandémie de coronavirus, De Mil avait été propulsé une première fois sur le devant de la scène. Alors entraîneur des espoirs, il avait dû dépanner en urgence suite à la contamination d'un certain...Philippe Clément et de tout son staff pour la double confrontation face au Dynamo Kiev en seizièmes de finale de l'Europa League.

Un souvenir amer. Privé de Noa Lang, Hans Vanaken et d'autres cadres eux aussi mis sur la touche par le coronavirus, Bruges s'était fait sortir après une défaite 0-1 et un partage 1-1. Jusqu'il y a quelques jours, c'était là le principal fait d'arme de Rik De Mil, personnage de l'ombre du Club depuis 2015. Sa confirmation en tant qu'entraîneur principal jusqu'en fin de saison est l'occasion de mettre en lumière son parcours.

Malgré son travail dans les coulisses, Rik De Mil a d'ores det déjà plus marqué les esprits pour sa carrière d'entraîneur que pour son passé de joueur. Gardien amateur au FC Veldegem puis au KSV Oostkamp, c'est chez ces derniers qu'il est contraint de mettre un terme à sa carrière en 2012 suite à des problèmes au genou. Il y devient alors entraîneur. La reconversion se fait en un éclair, les résultats suivent tout de suite : Oostkamp est promu deux fois en trois ans.

Son travail remonte jusqu'à Bruges, qui installe le coach d'alors 34 ans à la tête de ses U19. En 2018, il est propulsé sur le banc des espoirs brugeois suite au départ soudain de Sven Vermant pour le cimetière d'entraîneurs qu'était Waasland Beveren. Avec les U23, il découvre la D1B sur le banc de ce qui devient le Club NXT lors de la première incorporation d'une équipe de jeune en deuxième division lors de la saison 2020/2021.

Malgré la saison la saison compliquée et prévisible dans cette nouvelle mouture de la D1B en mode laboratoire (à peine deux victoires), ses joueurs progressent et acquierent de l'expérience.

De Mil apprend avec ses joueurs et forge la jeune garde brugeoise autour de talents comme Maxim De Cuyper, Arne Engels, Ignace Van Der Brempt, Noah Mbamba ou Cisse Sandra. Sous ses ordres, Bruges en récolte les fruits la saison suivante en battant Manchester City et Leipzig en Youth League, sans oublier le partage contre le PSG de Xavi Simons et Warren Zaïre-Emery.

Fort de ces références, l'entraîneur passe en même temps que plusieurs de ses joueurs de la case espoirs au noyau A. En compagnie de Carl Hoefkens, il fait partie de l'équipe qui doit redonner un vent de fraîcheur à Bruges l'été dernier.

Malgré les résultats décevants et le limogeage d'Hoefkens, il est le seul adjoint conservé par Scott Parker lors de son intronisation. A ce moment-là, il était sans doute loin d'imaginer qu'il serait aux commandes de l'équipe trois mois plus tard.

Sa connaissance du noyau actuel, des jeunes qui le constituent, ont convaincu Bart Verhaeghe de lui donner sa chance jusqu'en fin de saison. La victoire contre le Standard aussi. "Il a fait en sorte que nous retrouvions notre identité, que nous soyons à nouveau un groupe soudé" explique Simon Mignolet après le succès face aux Rouches.

Après des débuts comme T1 en clin d'oeil à Philippe Clément, le nouveau coach, Bruges attend de son nouveau coach un revirement de situation à la Alfred Schreuder (lui aussi cité pour succèder à Parker) qui avait mené au titre un groupe qui semblait usé. Tout en oubliant pas d'être Rik De Mil.