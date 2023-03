Coupe d'Europe : Les clubs belges ont battu un record vieux de... 1990 !

Ce mercredi, La Gantoise avait commencé le travail en déroulant sur la pelouse de Basaksehir. Avec les victoires de l'Union Saint-Gilloise et d'Anderlecht, voilà que la Belgique compte trois clubs qualifiés pour les quarts de finale d'une compétition européenne. Une première depuis... 1990.

La Belgique vit décidément une année européenne de tous les records. Grâce à la qualification du Club de Bruges pour les 8es de finale de Ligue des Champions et aux qualifications de Gand, l'Union et Anderlecht pour les quarts d'Europa League et de Conference League, la Belgique a glané cette saison 13.400 points au classement UEFA, ce qui lui permet de conforter sa 8e place au classement général et de battre son record de 2016-2017 (12.500pts).

La Belgique bat non seulement son record sur une saison aujourd'hui, mais l´explose carrément d'un coup ! (13.400, 12.500 précédemment )🇧🇪



Notre pays, 8e au général, est également la 5e meilleure nation de l'année 🇪🇺



Seuls 2 pays ont plus de clubs que nous encore en lice

Ce vendredi en début d'après-midi, 3 clubs belges assisteront attentivement au tirage au sort des quarts de finale. Une situation inédite puisque c'est la première fois depuis... la saison 1989-1990 que notre pays compte trois représentants à ce stade de la compétition. A cette époque que les moins de... 30 ans ne peuvent pas connaître, Malines avait échoué en 1/4 de finale de Coupe des Champions, tandis que le RFC Liège et l'Antwerp avaient été battus au même stade de la Coupe UEFA. La palme de l'année revenait au Sporting d'Anderlecht, battu en finale de Coupe des Coupes par la Sampdoria.