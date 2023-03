Ariël Jacobs évoque Riemer et Fredberg, mais aussi Van Holsbeeck

Ariël Jacobs s'étonne déjà parfois de ce qui se passe dans le monde du football. Il ne s'attendait pas à ce que Riemer devienne l'entraîneur d'Anderlecht. Qu'il n'ait plus de contact avec Van Holsbeeck, il ne l'aurait pas cru non plus à un moment donné.

Ariel Jacobs est directeur du football à OHL. "J'ai hésité à redevenir T1 lorsque des propositions m'ont été faites", avoue Ariel Jacobs à Het Laatste Nieuws. "Mais de toute façon, je suis assez critique envers moi-même pour savoir que le football est un sport pour les jeunes. À 69 ans, j'ai franchi la limite de la durée de vie et il faut être réaliste", a lâché l'ancien coach d'Anderlecht. Riemer et Fredberg déjà sur sa route Lorsqu'il était coach à Copenhague, il était toujours en contact avec Brian Riemer. "J'ai été surpris par son arrivée à Anderlecht, mais dans le football, tout est possible." Par ailleurs, en tant que consultant chez Double Pass, Jacobs avait quelque chose en commun avec Jesper Fredberg. "Nous étions souvent sur la route ensemble, Jesper et moi." À l'époque où il travaillait pour le RSCA, Jacobs a travaillé en étroite collaboration avec Herman Van Holsbeeck. A-t-il encore des contacts avec lui ? "Non. Le milieu du football est tel qu'il est aujourd'hui. Il est difficile d'avoir des amis. Il ne s'agit pas d'être cynique. Vous travaillez ensemble et vous pouvez bien vous entendre avec quelqu'un, mais ensuite l'un ou l'autre part et cela se dilue."