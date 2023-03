Hein Vanhaezebrouck inquiet avant la trêve internationale : "Vous ne savez pas dans quel état vos joueurs vont revenir"

Le coach de La Gantoise craint que certains de ses joueurs se blessent lors de la prochaine fenêtre internationale.

A peine qualifié en quarts de finale d'Europa League, La Gantoise doit déjà enchaîner ce dimanche avec le championnat, face à Eupen. Le noyau des Buffalos est toujours autant sujet aux blessures de ses joueurs, ce qui inquiète Hein Vanhaezebrouck.

"Nous n'avons récupéré personne, mais nous n'avons perdu personne non plus", a déclaré le coach gantois dans les colonnes du Nieuwsblad. "Nous continuons à limiter les dégâts. Il faut laisser aux gars le temps de récupérer. Ce n'est pas l'idéal, mais jusqu'à présent on réussissait toujours à remplacer un absent par quelqu'un qui venait de s'entraîner deux fois, parfois même tout seul. Nous n'allons pas nous en plaindre, nous devons aussi gérer cela."

Au rythme soutenu de matchs, s'ajoutera bientôt la trêve internationale et le départ de plusieurs Gantois avec leur sélection nationale. Ce qui ne rassure visiblement pas Vanhaezebrouck. "Certains gars partent, même s'ils ne jouent même pas beaucoup avec nous. C'est le côté négatif de l'histoire : ils sont maintenant presque entièrement disponibles en équipe nationale. Vous ne savez pas comment ils vont revenir, c'est l'histoire bien connue de tous ces matches internationaux."