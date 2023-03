Hervé Koffi aura certainement été l'un des joueurs du Sporting de Charleroi les plus en vue ce dimanche sur la pelouse de l'Antwerp. Le gardien a été décisif et dédie cette victoire au public carolo venu en masse au Bosuil.

Une fois le coup de sifflet final passé, Hervé Koffi ne pouvait retenir sa joie :" C'est un bon sentiment, merci aux supporters qui se sont déplacés, mais aussi à tous ceux qui nous soutiennent devant leur écran. Toute l'équipe a bien bossé ce dimanche, on a tout donné pour repartir avec les trois points et on repart avec."

"On joue toujours pour gagner, on savait que ce serait compliqué aujourd'hui car l'Antwerp est une grande équipe. On a bien suivi les consignes du coach et ça a payé. On a su gérer le match et jouer avec nos qualités. On a bien bossé jusqu'à la fin du match, mais il faut dire que le discours du coach nous a motivé."

Le gardien des Zèbres est aussi revenu sur la phase litigieuse, c'est-à-dire une éventuelle main de Tchatchoua. "Le pénalty ? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. L'arbitre a décidé, donc on ne peut plus rien dire. Maintenant, on doit penser à une chose : de qualifier pour les play-offs."