Felice Mazzù a vu son Sporting de Charleroi jouer avec ses valeurs.Le coach des Zèbres apprécie l'abnégation avec laquelle son équipe a joué ce dimanche.

Les bonnes nouvelles s'accumulent pour le Sporting de Charleroi. Les Zèbres vont pouvoir rejouer le match contre Malines et ce dimanche, les hommes de Felice Mazzù ont pris les trois points sur la pelouse de l'Antwerp. Pour ce faire, à dix, les Carolos ont dû sortir le bleu de travail. Et le coach zébré a apprécié.

"Mon sentiment est extraordinaire", déclare Mazzù en conférence de presse. "On n'a pas beaucoup créé, mais on a bien défendu. On n'a marqué qu'un seul but, mais nous n'en avons pas encaissé. La mentalité a été extraordinaire à 10, je ne peux que féliciter mon groupe pour cette victoire contre un adversaire de qualité."

Et cette mentalité, Felice Mazzù l'a vue sur le terrain : "Les joueurs se sont jetés comme des chiens, ils se sont faits mal. Je suis content, pas pour la créativité, pas pour le foot, mais quand on souffre et qu'on gagne, c'est magnifique".

Trois points, la bonne mentalité et un retour dans le top huit : ce dimanche est délicieux pour le Sporting de Charleroi.