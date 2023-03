Van Bommel relativise l'absence de son meilleur buteur : "J'aurais peut-être moi-même marqué si j'étais sur le terrain..."

Sans son attaquant fétiche, l'Antwerp a calé face à Charleroi ce dimanche (0-1).

Le Great Old aura eu beau tenter tant et plus, aucune de leur très nombreuses occasions n'aura fini au fond ce dimanche au Bosuil. Les Anversois perdent de précieux points dans la course au titre, et voient l'Union prendre le large à 5 unités.

Forcément, la question s'est posée : auraient-ils fait mieux avec Vincent Janssen, meilleur buteur du club avec 16 réalisations en championnat et absent pour cette rencontre pour cause de blessure ?

Dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws, le T1 de l'Antwerp, Mark Van Bommel, à tenu à relativiser l'absence de son compatriote. "Vincent est un excellent joueur. Nous en avons parlé à plusieurs reprises ces dernières semaines. Et bien sûr, on préfère toujours avoir le meilleur buteur du championnat dans son équipe. Néanmoins, nous nous sommes créé suffisamment d'occasions, même sans Vincent."

"Si ce n'était pas le cas, on pourrait dire qu'il nous a manqué un point central. Vincent aurait-il pu transformer l'une de ces occasions en but ? Oui... Peut-être que j'en aurai marqué un si j'étais sur le terrain !", a continué Van Bommel dans son style caractéristique.