"Ma hanche me fait tellement souffrir que cela m'empêche de dormir la nuit"

Kristof D'Haene vit ses derniers mois comme joueur professionnel. Sa hanche le fait terriblement souffrir.

Kristof D'Haene avait déjà annoncé qu'il prendrait sa retraite en fin de saison. Sur le plateau d'Extra Time, le capitaine de Courtrai est revenu sur ses derniers mois comme joueur. S'il ne manquait certainement pas d'envie de continuer à jouer plus tard que jusqu'à ses 32 ans, son corps le rappelle brutalement à la raison. Pour cet hyperactif du flanc gauche, faire la saison de trop n'est pas envisageable : "Je souffre d'arthrose à la hanche. Ma hanche droite est usée. Après le match, je ressens des douleurs fulgurantes et la nuit, je reste éveillé. Ce n'est pas une partie de plaisir" a-t-il expliqué.

Si le problème s'est déjà manifesté durant sa carrière, les choses ont encore empiré ces derniers mois : "J'ai déjà reçu 6 ou 7 infiltrations depuis le début de la saison. J'essaye de repousser le plus possible l'échéance mais je devrai me faire poser une nouvelle hanche". Pour cet emblématique flanc tireur de notre championnat, arrêter sur un sauvetage de Courtrai serait sans doute la plus belle des fins. Les Kerels ont six points d'avance sur la zone rouge à quatre matchs de la fin de la phase classique.