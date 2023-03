Comment le duo Vertonghen-Debast peut passer d'Anderlecht aux Diables

Ne soyez pas surpris, nous l'aurons écrit : ce vendredi, Jan Vertonghen et Zeno Debast, les deux seuls joueurs de Pro League dans la sélection, pourraient être titulaires. Voici pourquoi.

Le premier 11 de Domenico Tedesco est attendu avec impatience, presque fébrilité par les observateurs. Et l'un des points d'interrogation qui l'accompagnent est : quelle défense pour les Diables Rouges ? La retraite de Toby Alderweireld rebat un peu les cartes, car l'Anversois était un titulaire indiscutable.

Jan Vertonghen, à coup sûr ?

Son binôme Jan Vertonghen est l'un des rares vétérans de cette équipe, maintenant qu'Alderweireld et Hazard sont partis et que Witsel n'a pas été repris. Tedesco ne fera pas du passé table rase : Jan Vertonghen, au vu de sa forme en club et de ses prestations au Mondial, devrait commencer.

© photonews

Souvent vu comme le grand concurrent d'Arthur Theate, Vertonghen pourrait prendre l'axe et laisser le Rennais à gauche du trio défensif - car Tedesco, sauf grosse surprise, optera lui aussi pour une défense à trois. Se priver de Theate, brillant en club et clairement un joueur d'avenir pour la sélection, serait une erreur.

Wout Faes, la victime collatérale

Présent en conférence de presse, Wout Faes avait l'air confiant en ses chances de nouveau départ sous Domenico Tedesco. Mais il risque de déchanter. Dans une défense à 3, les difficultés à la fois pour se retourner et sur le plan technique que rencontre trop souvent le joueur de Leicester City en font un axial idéal, mais certainement pas un défenseur central droit de choix.

© photonews

Cela, couplé aux automatismes de Zeno Debast avec Jan Vertonghen, pourraient peser dans la balance. Tedesco n'a que quelques jours pour mettre en place son jeu, adapté aux qualités (port du ballon, jeu vers l'avant) de Debast ; des automatismes déjà installés seraient un sacré plus.

Les partisans du "complot" pro-Anderlecht au sein de la fédération risquent fort de hurler : oui, il pourrait bien y avoir 2 Mauves dans la composition d'équipe ce vendredi. Et au moins un semble être une certitude...