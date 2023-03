Le RFC Liège veut aller chercher le Patro : "Notre public mérite un titre"

Ce mercredi soir, le RFC Liège a remporté le derby liégeois contre Visé (2-0) et a fait un grand pas vers la Challenger Pro League. Les Sang et Marine désormais comptent douze points d'avance sur la quatrième place occupée par La RAAL, et ce à neuf journées du terme de la saison.

Avec cette victoire, le RFC Liège conforte sa deuxième place avec 63 points et revient à cinq longueurs du leader. "On doit aller chercher le Patro et prendre cette première place. Pour le club, le plus important est de monter en D1B, mais le staff et les joueurs sont ambitieux. Quand on voit ce public de Rocourt, il mérite un titre", a confié Yannick Loemba à l'issue de la rencontre. Du son côté, Gaëtan Englebert ne pense pas encore à cette perspective. "Nous verrons où nous sommes à quatre matchs de la fin de la saison. Nous savons ce que nous voulons, gagner chaque match. Tout simplement", a confié le T1 des Liégeois. Dimanche prochain (15h), les Sang et Marine affronteront les U23 de La Gantoise à domicile lors de la 30ème journée de Nationale 1.