Le Club de Bruges et des cadors européens à la lutte pour un espoir turc ?

Selon les médias turcs, Bruges serait entré dans la danse pour s'attacher les services d'un jeune défenseur central de 16 ans, pisté par de grandes écuries européennes.

Yasin Özcan n'a que 16 ans, mais a déjà joué 12 matchs de Süper Lig turque à Kasimpasa. Le défenseur central a marqué un but et a également fourni une passe décisive. International turc U17, Özcan susciterait l'intérêt de plusieurs formations européennes, selon les médias locaux.

On apprend d'ailleurs que le Club de Bruges serait entré dans la course pour s'attacher ses services. Les Blauw & Zwart auront cependant fort à faire dans ce dossier, puisque Liverpool, Manchester City et l'Ajax Amsterdam seraient aussi intéressés.

Avec une valeur marchande de 650.000€ sur Transfermarkt, Özcan pourrait représenter un très joli coup pour le club qui parviendra à se montrer le plus intéressant.