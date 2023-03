Ruud van Nistelrooy révèle quelle est la plus grosse erreur de sa carrière

L'ancien serial buteur a brillé à Manchester United avant de faire les beaux jours du Real Madrid durant les années 2000.

Ruud van Nistelrooy a confié que son départ du Real Madrid au milieu de la saison 2009-2010 a été sa plus grosse erreur. "Pellegrini était notre entraîneur et il a fait signer Karim Benzema, Kaka et Ronaldo. Il n’y avait plus de place pour moi. Je l’ai accepté, notamment parce que j’avais 33 ans. Je voulais participer à la Coupe du monde 2010 et j’ai donc décidé d’aller à Hambourg. J’ai pris cette décision trop rapidement. Avec le recul, je n’aurais pas dû quitter Madrid, c’est la plus grosse erreur de ma carrière. En plus, ce n’était pas le bon moment pour ma famille de partir non plus", a lâché l'actuel coach du PSV pour Overlap.

Durant son passage entre 2006 et 2010 à la Casa Blanca, le Néerlandais a inscrit 64 buts en 96 matchs.