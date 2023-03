Ruud Vormer attend vendredi avec impatience

Zulte Waregem est toujours dans l'expectative. La blessure de Ruud Vormer a fait du mal aux coalisés. Un scanner vendredi devrait donner une réponse définitive quant à sa disponibilité pour le match contre l'Antwerp.

Entre-temps, le milieu de terrain de 34 ans s'est entraîné avec le groupe pendant plusieurs séances. L'ancien joueur du Club de Bruges souffrait d'une fracture de la clavicule et attend le feu vert pour débuter le match contre l'Antwerp. "Je dois me faire évaluer à l'hôpital avant le match de vendredi", a déclaré Vormer à Het Nieuwsblad.

L'examen permettra de savoir s'il est autorisé ou non à jouer contre The Great Old vendredi. "C'était mon objectif de participer au match contre l'Antwerp, mais les examens précédents n'ont pas encore permis de le faire", a déclaré le milieu de terrain. "Cela fait maintenant une semaine et demie. J'espère vraiment pouvoir jouer, mais si le médecin ne le juge pas encore souhaitable, je ne le ferai pas".

Vormer s'est cassé la clavicule lors d'un match contre Ostende. Son absence s'est immédiatement fait ressentir dans les performances de Zulte Waregem. Le club de Flandre occidentale n'a pas réussi à remporter la moindre victoire depuis. Zulte Waregem occupe l'avant-dernière place. Le club espère donc un retour rapide de Vormer.