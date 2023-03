Enfin : Tarik Tissoudali voit le bout du tunnel !

L'ailier marocain de La Gantoise a été déclaré apte par son staff médical, 8 mois après sa très grave blessure aux ligaments croisés.

Blessé aux ligaments croisés en juillet dernier face au STVV, Tarik Tissoudali a suivi une longe rééducation cette saison, avec un seul but : rejouer le plus vite possible.

Les nouvelles et estimations étaient de plus en plus rassurantes concernant l'état de santé du Marocain. Ce jeudi, la nouvelle est tombée, provenant de nos confrères d'Het Laatste Nieuws : Tissoudali pourrait faire partie de la sélection gantoise pour le match de ce samedi face à Seraing.

Reste, néanmoins, à voir si Hein Vanhezebrouck décidera de lui donner du temps de jeu directement, après une si longue absence.