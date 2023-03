Sergio Agüero fait une frayeur à un streameur : "Je suis peut-être en train de mourir en live"

Sergio Agüero a dû arrêter sa carrière à 33 ans, victime d'arythmie cardiaque. Et l'Argentin n'est visiblement pas encore tranquille...

Sergio Agüero, 34 ans, est désormais actif dans le streaming et est proche du Twitcheur espagnol Ibai, avec qui il était en live cette semaine. Et en plein direct, l'Argentin s'est tenu la poitrine et est resté silencieux, inquiétant son hôte.

"Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien?", demande Ibai. "Je crois que...je crois que j'ai eu une mini-arythmie", explique Sergio Agüero avec un sourire. "Maintenant ? Tu veux qu'on aille chez le docteur ?", s'inquiète le streameur. "Non, j'ai un chip qui va analyser mon rythme cardiaque et qui va envoyer un signal".

El Kun Aguero sufrió una arritmia cardíaca durante una transmisión en vivo en Twitch junto al famoso creador de contenido, Ibai llanos.



El exfutbolista ha aclarado en sus redes sociales, posterior a lo sucedido, que se encuentra en buen estado y estable de salud. pic.twitter.com/rL1q4puixF — Deportes C10 (@DeportesC10) March 30, 2023

Devant l'inquiétude d'Ibai, Agüero développe, visiblement assez calme. "Tout va bien, j'aurai le résultat de l'analyse. Mais c'était bizarre, c'est comme si mon circuit se coupait d'un coup". L'Argentin plaisante ensuite : "On peut rester en ligne et voir si je meurs en direct". Ibai, lui, n'a pas l'air d'en rire et préfère couper le live...